Apple работает над новейшей технологией для iPhone

Компания обнаружила более 10 миллионов предполагаемых столкновений с транспортными средствами, более 50 000 из которых сопровождались звонком в службу 911. Apple использует эти данные для повышения точности своего алгоритма обнаружения аварий, поскольку вызов службы экстренной помощи в службу экстренной помощи является довольно надежным подтверждением серьезной аварии, а за ложные вызовы можно получить неплохой штраф. Впрочем, это не новость — Google представила аналогичную функцию для Pixel 3 и Pixel 4 через свое приложение Personal Safety, которое может определять, когда вы попали в автомобильную аварию, и предупреждать службы экстренной помощи. GM уже много лет предлагает эту функцию в своих автомобилях с OnStar, а недавно представила обнаружение аварий для смартфонов через приложение OnStar Guardian. По сообщениям WSJ, автомобильная служба OnStar ежемесячно реагирует на более 6000 уведомлений о ДТП.