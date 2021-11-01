Apple работает над новейшей технологией для iPhone

В вашем iPhone может появиться новая возможность уже в следующем году: обнаружение автомобильной аварии и автоматический набор 911 (последнее актуально только для жителей США). Согласно отчету Wall Street Journal, Apple планирует представить функцию под названием «обнаружение сбоев» как для iPhone, так и для своей серии умных часов. Предполагается, что эта функция будет использовать датчики, такие как акселерометр, встроенный в устройства Apple. Сообщается, что Apple работает над этой функцией в течение нескольких лет и тестирует ее на реальных данных. Согласно документам, с которыми ознакомился WSJ, Apple собирала анонимные данные от пользователей iPhone и Watch.

Компания обнаружила более 10 миллионов предполагаемых столкновений с транспортными средствами, более 50 000 из которых сопровождались звонком в службу 911. Apple использует эти данные для повышения точности своего алгоритма обнаружения аварий, поскольку вызов службы экстренной помощи в службу экстренной помощи является довольно надежным подтверждением серьезной аварии, а за ложные вызовы можно получить неплохой штраф. Впрочем, это не новость — Google представила аналогичную функцию для Pixel 3 и Pixel 4 через свое приложение Personal Safety, которое может определять, когда вы попали в автомобильную аварию, и предупреждать службы экстренной помощи. GM уже много лет предлагает эту функцию в своих автомобилях с OnStar, а недавно представила обнаружение аварий для смартфонов через приложение OnStar Guardian. По сообщениям WSJ, автомобильная служба OnStar ежемесячно реагирует на более 6000 уведомлений о ДТП.
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