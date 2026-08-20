Samsung Galaxy S26 FE засветился в сети

Польское подразделение Samsung случайно рассекретило подробности о смартфоне Galaxy S26 FE, который еще не был представлен официально. Подтверждено наличие семи модельных номеров. Черная, мятная и темно-синяя расцветки, а также 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Что из себя представляет седьмая версия, пока не раскрывается. Возможно, речь идет о варианте Enterprise Edition для корпоративных клиентов. Ранее сообщалось, что смартфон получит фирменный процессор Exynos 2500, операционную систему Android 17 с оболочкой One UI 9.0 «из коробки» и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.