HONOR 700 Pro получит аккумулятор на 9000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии HONOR 700, которые будут представлены в ноябре этого года. Утверждается, что в инженерном прототипе используется 6,57-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и рекордном узкой рамкой со всех четырёх сторон, дополнительный 1,72-дополнительный экран на тыльной панели, тройную основную камеру с главным модулем на 200 Мп, аккумулятор ёмкостью около 9000 мАч, а также белую, небесно-голубую, лазурную и розовую расцветки корпуса. Старшая модель будет отличаться наличием перископического модуля разрешением 50 Мп и с 3-кратным оптическим приближением в составе основной камеры. Недавно стало известно, что серия HONOR 600 разошлась в количестве миллиона экземпляров. Изначально серия вышла на международном рынке, а уже потом на китайском.

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