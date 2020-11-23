Apple работает над складным смартфоном

На текущий момент практически все крупные производители смарфтонов показали свои модели складных устройств, предоставив пользователю возможность купить достаточно качественное устройство и попробовать новый формат использования. Конечно, такого рода смартфона всегда дорогие и не очень прочные, так как складной смартфон рано или поздно начинает ломаться, но это уже побочные моменты. Теперь есть достоверная информация о том, что компания Apple тоже работает над созданием складного смартфона и что производитель в обозримом будущем официально расскажет об этом продукте. Но, конечно, ожидать релиза в этом году точно не стоит, а вот в следующем — вполне возможно, ведь все технологии уже есть, осталось их только реализовать.

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