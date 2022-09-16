Apple расширит зону доступа для Emergency SOS

На своей презентации, которая состоялась всего несколько дней назад, компания Apple официально представила рынку свою новейшую разработку под названием Emergency SOS. Это именно та самая система спутниковой связи, про которую усердно твердили инсайдеры, только работает она не так, как все думали. Пользователи были уверены, что компания Apple предоставит возможность звонить по спутниковой связи со своего смартфона, что, вероятно, будет дорогим удовольствием, но оно того явно стоит. Оказалось, что звонить никто не может — Emergency SOS позволяет отправить сигнал бедствия, чтобы службы спасения отправились в зону сигнала и помогли человеку. Работает система в том случае, если у вас нет доступа к сотовой сети и вы не можете позвонить в службу самостоятельно.

К сожалению, на презентации сотрудники компании Apple заявили, что работать данная технология будет только в США — в других странах Emergency SOS просто недоступна. Это обусловлено тем, что для спутниковой связи используются специальные космические аппараты, которые имеют свой радиус действия. Но теперь оказалось, что компания уже работает над расширением территории, где функция будет доступна. Правда, ждать придётся довольно долго, так как технологию нужно ещё зарегистрировать и договорится с местными службами спасения отвечать на данные вызовы. Вероятно, на это уйдет немало времени, но если подождать, то Emergency SOS вполне может появиться по всем континентам в обозримом будущем.
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