Apple раскрыла сроки поддержки iPhone 15

Компания Apple давно и хорошо известна долгой поддержкой своих iPhone в плане программного обеспечения, но стоит отметить, что на самом деле компания никогда официально не обещала конкретное количество лет, как это делают другие производители смартфонов. Это сильно отличается от мира Android-гаджетов, где практически все производители устройств дают какие-то обещания по поводу поддержки программного обеспечения — компании Google и Samsung находятся на вершине, обещая семь лет поддержки для своих флагманов. Вот только теперь компания Apple вынуждена в соответствии с новыми правилами Великобритании объявить минимальный срок поддержки для своей линейки iPhone 15 — в данном случае для iPhone 15 Pro Max, информация о котором сегодня появилась на просторах интернета.

И если верить слитым данным, компания выбрала срок в пять лет. Это, очевидно, на два года меньше, чем у основных конкурентов, но здесь есть нюанс — это минимальный срок, который Apple обязуется обеспечить. Ничто не мешает компании продлевать этот срок, даже значительно превышая пять лет — ранее компания так уже делала. Вероятно, производитель просто поставил такой срок поддержки, который действительно можно реализовать без лишних трудностей, а в будущем, если это будет возможным, срок поддержки будут постепенно проблевать. Это звучит достаточно логично, потому что многие пользователи хотят покупать новые смартфоны как раз с периодичностью в пять лет, так как это более комфортно.
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