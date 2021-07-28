Apple разместит камеру под дисплеем смартфона

По слухам, Apple планирует выпустить iPhone 14 с полноэкранной передней панелью, без выемок. И только что компания получила новый патент на камеры под дисплеем и Touch ID с Face ID под экраном смартфона. Гигант из Купертино подал в патентное бюро США патент на датчики камеры, встроенные под дисплей. В патенте также описывается, что эти датчики будут использоваться для систем биометрической аутентификации, а именно Touch ID и Face ID. Apple заявила, что в нынешнем дизайне iPhone датчики изображения размещаются рядом с дисплеем с выемкой, но будущие поколения появятся с новейшими камерами, расположенными под дисплеем. Производитель iPhone добавил, что эту систему можно использовать как для Face ID, так и для Touch ID. Хотя использование обеих систем безопасности может понравиться большему количеству клиентов.

Примечательно, что недавно мы также сообщали о том, что компания, как сообщается, планирует ввести Face ID на свои Mac в течение следующих нескольких лет. Впрочем, имейте в виду, что это все еще просто патент, и у нас нет возможности подтвердить, действительно ли бренд работает над такой системой или просто хочет заложить фундамент на будущее. Если технология и правда будет разработана, мы можем ожидать, что камера под дисплеем появится во многих продуктах Apple, таких как MacBook и iPad, не считая только iPhone. Правда, стоит отметить, что в последнее время другие производители всё активнее используют аналогичную технологию, и удивить этим уже трудно.