Apple разрабатывает геймпад для iPhone

Кроме того, по его данным, разработкой устройства руководят представители Beats. Apple уже использовала дочерний бренд для экспериментов с новыми категориями продуктов и выхода в более доступный ценовой сегмент, не снижая премиальный статус собственной линейки, так что это вполне логично. Более того, в данном случае такой подход вполне ожидаем. Например, Beats уже выпускает чехлы для iPhone и кабели USB Type-C, дизайн которых не всегда соответствует привычной для Apple концепции. Игровой контроллер хорошо вписывается в эту стратегию — чтобы привлечь широкую аудиторию, он должен быть относительно доступным, а значит, Apple придётся отказаться от некоторых дорогих материалов и вариантов отделки, характерных для её собственных продуктов. Но пока что это лишь слух.