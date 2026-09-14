Apple разрабатывает геймпад для iPhone

По данным Марка Гурмана из информационного издания Bloomberg, компания Apple на данный момент разрабатывает сразу два игровых контроллера для iPhone и, вероятно, будет продавать их под брендом Beats. Здесь стоит напомнить, что слухи о том, что Apple может выйти на рынок игровых контроллеров, ходят уже довольно давно, но ранее не было никаких серьёзных подтверждений. Однако на прошлой неделе издание MacRumors обнаружило в коде macOS 26.7 2 упоминания игровых контроллеров, которые определяются как фирменные устройства Apple. Несмотря на то, что соответствующие строки были найдены в macOS, а не в iOS, Гурман утверждает, что контроллеры предназначены именно для iPhone.

Кроме того, по его данным, разработкой устройства руководят представители Beats. Apple уже использовала дочерний бренд для экспериментов с новыми категориями продуктов и выхода в более доступный ценовой сегмент, не снижая премиальный статус собственной линейки, так что это вполне логично. Более того, в данном случае такой подход вполне ожидаем. Например, Beats уже выпускает чехлы для iPhone и кабели USB Type-C, дизайн которых не всегда соответствует привычной для Apple концепции. Игровой контроллер хорошо вписывается в эту стратегию — чтобы привлечь широкую аудиторию, он должен быть относительно доступным, а значит, Apple придётся отказаться от некоторых дорогих материалов и вариантов отделки, характерных для её собственных продуктов. Но пока что это лишь слух.