Noctua не будет делать кулеры с RGB-подсветкой

Популярный производитель систем охлаждения Noctua рассказал о своём подходе к дизайну будущих продуктов. Компания остаётся одним из немногих крупных производителей кулеров, которые за более чем 20 лет присутствия на рынке так и не выпустили систему охлаждения с RGB-подсветкой. В ассортименте Noctua есть вентиляторы, воздушные кулеры и даже системы жидкостного охлаждения формата AIO, однако от модного декоративного освещения компания пока отказывается. На рынке RGB-подсветка давно стала практически стандартом для игровых компонентов, и большинство производителей систем охлаждения предлагают сразу несколько продуктов с такой подсветкой. Noctua, однако, не спешит следовать этой тенденции. В интервью Club386 директор по продуктам компании Якоб Деллингер заявил, что сейчас у Noctua нет планов по выпуску продуктов с RGB-подсветкой.

«Это скорее не принципиальное решение, связанное с брендингом. Речь в большей степени о том, куда мы направляем наши ресурсы с точки зрения инженерных разработок», — объяснил Деллингер. При этом представитель Noctua не стал полностью исключать появление RGB в будущих продуктах. Позиция Noctua вполне соответствует подходу компании к разработке систем охлаждения — вместо внешнего вида она предпочитает вкладывать ресурсы в качество, эффективность и производительность. И это даёт свои плоды, безусловно, так как продукция производителя считается лучшей на современном рынке, без всякого сомнения.