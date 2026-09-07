Стартовали продажи кулера DeepCool Ice Cube 500 Digital Display Black Vajra Edition G2 с экраном

Стартовали продажи воздушный кулер DeepCool Ice Cube 500 Digital Display Black Vajra Edition G2, поднимающего планку возможностей систем охлаждения на качественно иную ступень. Данное устройство сконструировано не только ради эффективного отвода тепла, но и для обеспечения детального мониторинга рабочих параметров, что делает его особенно ценным для опытных специалистов по сборке ПК и тех, кто стремится получить исчерпывающую информацию о работе своего оборудования. В основе конструкции лежит асимметричная башенная компоновка, которая строится вокруг пяти тепловых трубок диаметром 6 миллиметров, функционирующих совместно на общей площади радиатора, составляющей 1 261 721 квадратный миллиметр, что гарантирует результативный перенос тепла даже в условиях интенсивной нагрузки. По-настоящему выделяет данный кулер на фоне аналогов наличие встроенного цифрового экрана с высоким разрешением и специального программного обеспечения, идущего в комплекте. Такое сочетание открывает перед пользователями возможность следить за целым рядом ключевых параметров функционирования в режиме настоящего времени, среди которых можно выделить точные значения температуры процессора, актуальный показатель загрузки, данные о потреблении энергии и рабочие частоты. Подобный уровень информационной отдачи выходит за рамки обычной демонстрации температуры; он предоставляет комплексный диагностический взгляд на термическое состояние всей системы

Надежная работа обеспечивается вентилятором с габаритами 120 на 120 на 25 миллиметров, который оснащен износостойким подшипником типа Hydro Bearing. С целью оптимизации как продуктивности, так и акустических характеристик применяется умная технология запуска и остановки ISST, которая динамически изменяет скорость вращения лопастей в зависимости от текущих потребностей в охлаждении, одновременно сокращая избыточный шум. Устройство способно разгоняться до 2200 оборотов в минуту, обеспечивая при этом достаточный поток воздуха в 63,4 кубических фута в минуту и статическое давление на уровне 3,33 миллиметра водяного столба, а также работает с малым уровнем шума, не превышающим 31,45 децибела. Учитывая стартовую стоимость в 31 доллар США и трехлетний гарантийный срок, Ice Cube 500 G2 представляет собой отличный вариант для тех, кому необходимы как высокая производительность в плане охлаждения, так и расширенные диагностические возможности в их компьютерной системе.
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