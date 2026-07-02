Apple разрабатывает новый доступный MacBook

Компания Apple, по информации инсайдеров, активно работает над «обновлённой» версией базового MacBook Pro, которая может выйти уже в первой половине 2027 года. Новый MacBook Pro сохранит 14-дюймовый экран, однако получит дизайн, который будет соответствовать концепции будущих сенсорных MacBook, над которыми производитель работает уже не первый год. По данным Bloomberg, такие ноутбуки могут появиться в период между концом 2026 года и началом 2027 года. Ранее издание сообщало, что ноутбуки нового поколения получат вырез в верхней части дисплея, напоминающий Dynamic Island. Последнее обновление базового MacBook Pro состоялось в октябре, когда устройство получило процессор M5. Сейчас Apple уже разрабатывает процессор M6, который должен лучше справляться с ИИ-задачами.

В 2027 году Apple также планирует быстро перейти на линейку процессоров M7, включая версии Pro и Max, чтобы, опять же, предложить потенциальным покупателям больше возможностей по запуску искусственного интеллекта локально на компьютере. Кроме того, компания тестирует сразу четыре новых модели iPad Pro, дебют которых ожидается весной. Основной акцент в этих устройствах будет сделан на внутренних улучшениях, то есть на железе. Что касается новых iPad Pro, то они сохранят экраны диагональю 11 и 13 дюймов, дизайн прошлого поколения и камеры. Но компания может заметно улучшить планшеты в области ИИ, чтобы планшеты не отставали от ноутбуков и компьютеров бренда по этому вопросу.
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