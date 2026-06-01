Dell представила новый доступный ноутбук XPS 13

Компания Dell официально представила новый ноутбук XPS 13 — культовая линейка представляет собой доступную линейку устройств для тех, кто хочет ноутбук, но не готов платить за него много денег. Сейчас ноутбук в базовой комплектации продают за 599 долларов — цена совпадает со стартовой стоимостью MacBook Neo, что явно было сделано намеренно, дабы создать конкуренцию в сегменте. Базовая версия ноутбука оснащается шестиядерным процессором Intel Core 5 320 Wildcat Lake, накопителем на 512 ГБ и всего 8 ГБ оперативной памяти. При этом все конфигурации нового XPS 13 получат 13,4-дюймовый антибликовый сенсорный экран с разрешением 2560х1600 пикселей, адаптивной частотой обновления от 30 до 120 Гц, яркостью до 500 нит и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3.

Также заявлена клавиатура с подсветкой и автономность до 17 часов при сценарии потокового видео. Представители Dell прямо говорят, что устройство ориентировано на студентов, открыто сравнивая его с MacBook Neo. Однако использование всего 8 ГБ оперативной памяти в Windows 11 остаётся спорным моментом, который может повлиять на производительность модели. При этом в ноутбуке предусмотрены лишь два порта USB Type-C, а разъёма 3,5 мм для наушников нет — аналогично предыдущему поколению, хотя оно стоило значительно дороже. Для многих пользователей это станет проблемой, так как ноутбук без поддержки проводных наушников — достаточно нишевая вещь, тем более среди школьников или студентов.
