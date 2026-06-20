Представлен бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad L13 Gen 7

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad L13 Gen 7, которая базируется на процессорах Intel Core Ultra 5 226V, Core Ultra 5 236V, Core Ultra 7 256V и Core Ultra 7 266V с тактовой частотой до 5 ГГц, встроенным графическим адаптером Arc 140V и нейропроцессором. По данным производителя, общая ИИ производительность в максимальной конфигурации составляет 118 TOPS.

Ноутбук также оснастили 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, накопителем M.2 2242 PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 точек (формат WUXGA), кадровой частотой 60 Гц, соотношением сторон 16:10, максимальной яркостью 400 нит, сенсорной и несенсорной версиями, защитой зрения Eyesafe Certified 2.0 и антибликовым покрытием, батареей ёмкостью 41 или 54,7 Втч в зависимости от конфигурации, 65-Вт зарядным устройством, корпусом из выполнен из алюминия и композитного пластика со стекловолокном с габаритами 299:215:12–18,95 мм и массой 1,21 кг, двумя разъемами USB-A 5 Гбит/с, двумя портами Thunderbolt 4, интерфейсом HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 или 5.4, а также слотом для Nano-SIM в некоторых конфигурациях. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.
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