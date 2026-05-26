Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16p AI 2026

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука ThinkBook 16p AI 2026, который базируется на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 290HX Plus с тактовой частотой до 5,5 ГГц. Новинку также оснастили графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 или RTX 5060 в зависимости от конфигурации, два слота для ОЗУ суммарным объемом 64 ГБ, два разъема для накопителей SSD вместимостью до 4 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 3,2K, кадровой частотой 165 Гц, яркостью до 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, корпусом толщиной 17,9 мм и массой 2,1 кг, батареей ёмкостью 85 Втч, веб-камеру 1080p с ИК-сенсором распознавания лица, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке стартует с 2500 долларов.