Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16p AI 2026

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука ThinkBook 16p AI 2026, который базируется на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 290HX Plus с тактовой частотой до 5,5 ГГц. Новинку также оснастили графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 или RTX 5060 в зависимости от конфигурации, два слота для ОЗУ суммарным объемом 64 ГБ, два разъема для накопителей SSD вместимостью до 4 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 3,2K, кадровой частотой 165 Гц, яркостью до 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, корпусом толщиной 17,9 мм и массой 2,1 кг, батареей ёмкостью 85 Втч, веб-камеру 1080p с ИК-сенсором распознавания лица, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке стартует с 2500 долларов.

Пользователь заказал старый MacBook Pro, а получил новый на …
Обновлённая линейка MacBook Pro с процессорами Apple M5 Pro и Apple M5 Max уже доступна для предварительн…
Microsoft выпустила важнейший патч Windows 11…
Компания Microsoft неожиданно начала внедрять функции, которых давно ждали пользователи — в свежей тестов…
MacBook Neo подталкивает пользователей к импульсивным покупк…
Индустрия ноутбуков явно нервничает из-за того, что Apple, возможно, собирается перехватить рынок благода…
MacBook Neo использует память от iPhone…
Компания Apple показывает на примере MacBook Neo, как можно эффективно использовать компоненты от iPhone …
ИИ больше не будут внедрять в Windows 11…
По сообщениям инсайдеров, компания Microsoft решила отказаться от автоматической установки приложения Mic…
Представлен ноутбук ASUS ExpertBook B3 G1 на Core Ultra Seri…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ExpertBook B3 G1, которая вышла в размерах на 14 и …
В Windows 11 появится кастомизация «Панели задач» и «Пуска»…
Пользователи операционной системы Windows 10 давно привыкли к гибкой настройке интерфейса, но в Windows 1…
Представлен 16-дюймовый ноутбук Acer Swift Go Ryzen Edition…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift Go Ryzen Edition, которая основана на 8-ядерн…
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor