Apple разрабатывает систему обнаружения ДТП для часов Apple Watch 2022

Apple представила функцию обнаружения падения на Watch Series 4 - часы отслеживают ускорение, чтобы определить, падение, и могут автоматически вызывать экстренную помощь. Теперь компания хочет сделать что-то подобное, но для автокатастроф.

Сложная часть - это обнаружение аварии. Сообщается, что в течение последнего года компания проводила тесты и собирала анонимную телеметрию с часов. Он обнаружил 10 миллионов предполагаемых аварий и сумел связать 50 000 таких инцидентов с последующими звонками в службы экстренной помощи. Google сделал нечто подобное пару лет назад с приложением Personal Safety для телефонов Pixel. Это приложение также учитывало местоположение пользователя, а также данные от датчиков движения и микрофонов, чтобы решить, связан ли инцидент с аварией.