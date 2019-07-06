Apple разрабатывает складной iPad с подключением 5G

Компания Apple работает над складным iPad. На основании информации, предоставленной аналитиком IHS Markit предпологается, что складной iPad будет иметь экран размером с MacBook и поддерживать подключение 5G. Это означает, что мы можем ожидать размеры экрана от 12 до 15 дюймов для складного iPad. Самый большой размер экрана iPad на данный момент составляет 12,9 дюйма, поэтому можно представить iPhone с размером экрана около 8 дюймов, который разворачивается до размера экрана от 12 до 15 дюймов.

Apple работает над складным iPhone с 2017 года. В октябре 2017 года компания Bell сообщила, что Apple начала работу над складным iPhone с дисплеем LG . За последние два года производитель iPhone также представил два патента на складной дисплей.