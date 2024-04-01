Apple разработала необычный патент навигационной системы

Если верить зарубежным инсайдерам, компания Apple готовится реализовать новые функции искусственного интеллекта вместе с выпуском iOS 18, и часть этих новых функций связана с приложением Apple Maps. Дело в том, что сейчас все пользуются сервисом Google Maps, хотя компания Apple вкладывает миллиарды в свой собственный картографический сервис. И сейчас, по слухам, компания работает над улучшением своего приложения Maps и системы навигации, получая попутно патенты на новые технологии. Например, новый патент описывает механизм, с помощью которого Apple Maps будет направлять пользователей по определённым маршрутам на основе профиля двигателя их автомобиля.

Возможно, эта версия Apple Maps будет реализована в платформе CarPlay компании, предлагая водителям маршруты на основе уровня топлива в их транспортном средстве (или уровне заряда батареи, если речь идёт про электрокар). Если топливо заканчивается, Apple Maps разработает маршрут, где вы сможете заправить свой автомобиль по пути следования, что вполне удобно на самом деле. У приложения Google Maps пока что таких функций нет — там есть возможность построить маршрут с учётом зарядных станций на пути, но приложение никак не связывается с автомобилем, чтобы узнать остаток топлива или заряда батареи. С другой стороны, захочет ли пользователь предоставлять такую информацию смартфону компании Apple? Да и далеко не все автомобили умеют это делать — лишь самые новые флагманские решения.
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