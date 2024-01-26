Apple разрешила установку софта за пределами App Store

Апдейт операционной системы iOS 17.4 принёс значительные изменения в App Store, позволяя пользователям загружать и устанавливать приложения вне платформы. Кроме того, компания также открывает свою операционную систему для сторонних разработчиков — например, пользователи смогут устанавливать сторонние браузеры в качестве опции по умолчанию на iPhone. Кроме того, разработчики теперь могут запросить дополнительный доступ к аппаратным и программным ресурсам iPhone. Это позволит сторонним разработчикам более полноценно использовать потенциал аппаратных и программных ресурсов iPhone для реализации передовых технологий и различного рода разработок. Разработчики смогут более эффективно использовать производительность iPhone и не будут ограничены определёнными функциями устройства.

Следует отметить, что компания установит определённые ограничения, так как она будет анализировать запросы на взаимодействие от разработчиков на индивидуальной основе. Если запрос будет одобрен, дополнительные API будут выпущены в будущих версиях iOS. Кроме того, запросы должны быть сделаны в соответствии с Digital Markets Act, то есть запрашивать данные можно в определённых рамках. Но это всё равно отличная новость, потому что теперь у разработчиков есть куда больше возможностей для комфортной работы с новыми технологиями. Вероятно, это положительно скажется на качестве новых приложений в обозримом будущем, но пока что это лишь предположение.
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