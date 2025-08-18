Apple решила не выпускать iPhone 18

В 2026 году Apple внесёт серьёзные изменения в свою линейку iPhone — по данным свежего отчёта, компания собирается отказаться от базовой версии iPhone 18. Это означает, что пользователям придётся готовиться к более высоким ценам на апгрейд, но вместо привычного «базового» смартфона в серию добавят два новых устройства, что сделает анонс особенно масштабным. Напомним, что уже в этом году iPhone 17 Air заменит версию «Plus». А в следующем году Apple продолжит перестановки — в линейке iPhone 18 больше не будет базовой модели, к которой все привыкли. На первый взгляд может показаться, что количество флагманов сократится до трёх, но это не так. В серию войдёт и первый складной iPhone, стоимость которого, по данным источников, составит от 2000 до 2500 долларов.

Перед этим, в первой половине 2026 года, состоится презентация iPhone 17e — преемника iPhone 16e. Новинка получит продвинутые характеристики по относительно доступной для Apple цене, однако пока неясно, сможет ли она предложить ту же ценность, что и базовый iPhone 18. При этом в Купертино явно стараются избежать «перегруженности» линейки — слишком широкий выбор моделей может привести к тому, что часть устройств окажется менее популярной. Apple также не хочет походить на Samsung, которая выпускает десятки смартфонов ради рекордных объёмов поставок, но при этом получает мизерный доход с продуктов доступного сегмента из-за низкой добавленной стоимости. Так что новая линейка флагманов Apple будет иной.