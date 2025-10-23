Apple решила не выпускать iPhone 19

iPhone в 2027 году отметит своё 20-летие, и Apple, если верить многочисленным инсайдам, готовит яркое обновление дизайна вместе с изменениями в названии устройств. Если ориентироваться на числовую последовательность, следующая модель должна была бы называться iPhone 19, но старший исследователь Omdia Хо Му-йоль предполагает, что Apple пропустит этот номер и сразу представит iPhone 20. Такой шаг будет похож на решение компании в 2017 году с выпуском iPhone X. Юбилейная десятая модель стала первым значительным редизайном в серии, следы которого видны до сих пор. Серия iPhone 20 ожидается ещё одной вехой в развитии дизайна — по данным предыдущих утечек, устройство получит безрамочный экран, а благодаря плавным линиям корпуса смартфон будет выглядеть как единый кусок стекла, если смотреть на него спереди.

Новый отчёт также упоминает, что Apple может пропустить обычную модель iPhone 18 в следующем году, предлагая вместо неё Air и Pro версии, а также долгожданный iPhone Fold. А уже в следующем году компания планирует представить серию iPhone 20, включая базовую модель, которая выйдет в первой половине года вместе с доступным iPhone 18e. А осенью Apple представит обновлённые версии iPhone 20 Pro, iPhone Air и iPhone Fold 2 на отдельном мероприятии. Это позволит компании распределить внимание к своим смартфонам в течение года вместо того, чтобы делать один крупный релиз в октябре, а затем пытаться продать как можно больше устройств в течение года.
