Apple решила проблему с дефицитом iPhone 14 Pro

На просторах интернета можно найти очень много новостей о том, что смартфоны iPhone 14 продаются очень плохо — производителю даже пришлось снизить свои прогнозы, что крайне не понравилось акционерам. Но дело в том, что плохо продаётся именно базовый смартфон и его Plus-версия, которая просто обладает чуть большей диагональю дисплея, но не более того. Соответственно, пользователям не понравилась базовая версия по той причине, что в ней нет ничего нового по сравнению с предыдущим модельным рядом, но цена стала выше, плюс нужно новые аксессуары покупать — это тоже не всем интересно. Но с iPhone 14 Pro ситуация полностью противоположная, потому что этот смартфон продаётся очень хорошо. Настолько, что на протяжении месяцев он был в дефиците.

Только сейчас компания официально смогла побороть проблему в цепочке поставок и дефицит исчез — теперь устройство есть на складах во всех крупных странах мира и время ожидания равно паре дней, а не двум-трём неделям, как ранее. Это отличные новости для тех, кто давно хотел купить смартфон iPhone 14 Pro, потому что теперь он станет доступнее в том числе на сером рынке. Раньше небольшие и неофициальные магазины не могли похвастаться низкими ценами по той причине, что устройств не было — значит, пользователь заплатит даже двойную цену, иначе он вообще свой гаджет не получит. Теперь, когда дефицит исчез, цены постепенно поползут вниз, потому что спрос сравняется с предложением. Самое время присмотреться к iPhone 14 Pro.
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