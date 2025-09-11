Apple сбила покупателей с толку релизом iPhone Air

В этом году Apple сумела удивить публику выпуском iPhone Air — несмотря на толщину всего 5,6 миллиметра, смартфон получил мощное «железо», изысканный дизайн и не пошёл на серьёзные компромиссы, как это обычно бывает с ультратонкими моделями. Параллельно компания представила iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с обновлённой внешностью, новыми расцветками и топовой начинкой для флагманов 2025 года. В результате перед покупателями встал непростой выбор между двумя направлениями, и, как оказалось, в Apple сделали это специально. По данным инсайдеров, команда дизайнеров Apple сознательно стремилась запутать покупателей. Вице-президент по промышленному дизайну Молли Андерсон заявила, что они давно мечтали об этом и что пользователи действительно будут испытывать трудности с выбором.

По её словам, Pro — это потрясающий продукт, но лёгкость и стиль iPhone Air создают совершенно иной опыт использования. iPhone Air действительно поражает своим внешним видом, но у него есть и компромиссы. В частности, смартфон оснащён лишь одной основной камерой. Apple утверждает, что она достаточно универсальна, однако очевидно, что один модуль всегда будет уступать системе из нескольких объективов. Кроме того, хотя устройство получило улучшенный модем C1X с поддержкой 5G, оно по-прежнему лишено mmWave и ограничено скоростью передачи данных USB 2 через порт USB Type-C. Да и цена в 999 долларов многих сбивает с толку, ведь Pro-версия стоит на 100 долларов дороже.
Realme NARZO 80 Lite с АКБ на 6300 мАч оценен в $85…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью NARZO 80 Lite, которая основана на 12-нанометров…
OPPO A5i Pro 5G с АКБ 6000 мАч оценен в $190…
Компания OPPO выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон A5i Pro 5G, который обойдется в эквивалент…
Samsung прокачает зарядку в Galaxy S26 Ultra…
Samsung оснастит Galaxy S26 Ultra аккумулятором на 5000 мАч, как и в предыдущих моделях. Это означает, чт…
Официально: TECNO Pova Slim 5G готов к выходу …
Компания TECNO объявила, что 4 сентября в Индии будет представлен смартфон Pova Slim 5G. Сам производител…
Бюджетный смартфон Redmi 15C вышел в России …
Компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона Redmi 15C, который оценен в 10 тысяч рубле…
Samsung не будет менять дизайн смартфонов Galaxy S26…
Дизайн флагманских смартфонов Samsung уже несколько поколений остаётся практически неизменным, и различия…
Смартфон TCL NxtPaper 60 Ultra получил защиту зрения…
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью NxtPaper 60 Ultra, который может похвастаться экран…
Официально: POCO M7 Plus 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что смартфон POCO M7 Plus 5G будет представлен в Индии уже 13 августа. Производ…
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor