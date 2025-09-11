Apple сбила покупателей с толку релизом iPhone Air

В этом году Apple сумела удивить публику выпуском iPhone Air — несмотря на толщину всего 5,6 миллиметра, смартфон получил мощное «железо», изысканный дизайн и не пошёл на серьёзные компромиссы, как это обычно бывает с ультратонкими моделями. Параллельно компания представила iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с обновлённой внешностью, новыми расцветками и топовой начинкой для флагманов 2025 года. В результате перед покупателями встал непростой выбор между двумя направлениями, и, как оказалось, в Apple сделали это специально. По данным инсайдеров, команда дизайнеров Apple сознательно стремилась запутать покупателей. Вице-президент по промышленному дизайну Молли Андерсон заявила, что они давно мечтали об этом и что пользователи действительно будут испытывать трудности с выбором.

По её словам, Pro — это потрясающий продукт, но лёгкость и стиль iPhone Air создают совершенно иной опыт использования. iPhone Air действительно поражает своим внешним видом, но у него есть и компромиссы. В частности, смартфон оснащён лишь одной основной камерой. Apple утверждает, что она достаточно универсальна, однако очевидно, что один модуль всегда будет уступать системе из нескольких объективов. Кроме того, хотя устройство получило улучшенный модем C1X с поддержкой 5G, оно по-прежнему лишено mmWave и ограничено скоростью передачи данных USB 2 через порт USB Type-C. Да и цена в 999 долларов многих сбивает с толку, ведь Pro-версия стоит на 100 долларов дороже.