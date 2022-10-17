Apple скоро покажет новые MacBook Pro

Все мы знаем, что компания Apple примерно раз в год обновляет свои ноутбуки до свежего железа, но не обязательно это происходит в рамках крупного мероприятия. Например, в этом году MacBook Pro должны перевести на процессоры M2, но делать ради одного этого изменения целую презентацию, вероятно, никто не будет. Вместо этого ноутбук нового поколения просто появится на сайте, где его можно будет заказать с новым чипом, а старые уйдут на покой. И инсайдеры уже заявили, что данное событие произойдёт до конца октября текущего года — компания представит свои новые MacBook Pro, если их можно назвать новыми, с чипами М2. Правда, в продажу они попадут лишь до конца года, но это не проблема, так как сейчас все устройства компании приходится ждать две-три недели минимум.

Что можно ждать от новых ноутбуков? Вероятно, определённый прирост производительности, но не какой-то невероятный. Инсайдеры говорят о том, что новые М2 будут на 15-20% мощнее текущего М1, так что надеяться на кардинальные изменения точно не стоит. Корпус при этом оставят тот же, дисплей не изменится, как и клавиатура с сенсорной панелью. Это очень важный момент при учёте того, что потенциальный покупатель мог полюбить дисплей с частотой обновления 120 Гц, и ему бы не хотелось потерять этот бонус в будущем. Вопрос скорее в цене, так как компании придётся либо спросить цену на текущее поколение, либо сделать новинку дороже. И, к сожалению, инсайдеры склоняются ко второму варианту развития событий.