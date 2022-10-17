Apple скоро покажет новые MacBook Pro

Все мы знаем, что компания Apple примерно раз в год обновляет свои ноутбуки до свежего железа, но не обязательно это происходит в рамках крупного мероприятия. Например, в этом году MacBook Pro должны перевести на процессоры M2, но делать ради одного этого изменения целую презентацию, вероятно, никто не будет. Вместо этого ноутбук нового поколения просто появится на сайте, где его можно будет заказать с новым чипом, а старые уйдут на покой. И инсайдеры уже заявили, что данное событие произойдёт до конца октября текущего года — компания представит свои новые MacBook Pro, если их можно назвать новыми, с чипами М2. Правда, в продажу они попадут лишь до конца года, но это не проблема, так как сейчас все устройства компании приходится ждать две-три недели минимум.

Что можно ждать от новых ноутбуков? Вероятно, определённый прирост производительности, но не какой-то невероятный. Инсайдеры говорят о том, что новые М2 будут на 15-20% мощнее текущего М1, так что надеяться на кардинальные изменения точно не стоит. Корпус при этом оставят тот же, дисплей не изменится, как и клавиатура с сенсорной панелью. Это очень важный момент при учёте того, что потенциальный покупатель мог полюбить дисплей с частотой обновления 120 Гц, и ему бы не хотелось потерять этот бонус в будущем. Вопрос скорее в цене, так как компании придётся либо спросить цену на текущее поколение, либо сделать новинку дороже. И, к сожалению, инсайдеры склоняются ко второму варианту развития событий.
Gigabyte представила новые игровые ноутбуки Gaming G5 и G7…
Компания Gigabyte представила новые игровые ноутбуки Gaming G5 и G7. Новинки призваны обеспечить производ…
Представлен ноутбук Lenovo Yoga Slim 770i …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 770i Carbon, одной из особенностей кото…
ASUS анонсировала ноутбук Zenbook 17 Fold OLED с уникальным …
На выставке IFA 2022, компания ASUS анонсировала ноутбук Zenbook 17 Fold OLED (UX9702). Модель будет дост…
Ноутбук LG UltraPC 17 получил графику GeForce RTX 3050 Ti…
Компания LG пополнила ассортимент ноутбуков моделью UltraPC 17, которая работает под управлением ОС Windo…
Представлен ноутбук Tecno Megabook T1…
Компания Tecno пополнила ассортимент ноутбуков своей первой моделью, которая получила название Megabook T…
Представлены обновленные ноутбуки ASUS Vivobook Pro 15 и Pro…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями Vivobook Pro 15 OLED (K6502) и Vivobook Pro 16 OLE…
Microsoft спустя два года выпустила Teams для Mac на M1 и M2…
Компания Microsoft наконец-то выпустила версию собственного приложения Teams, оптимизированную для работы…
Ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition уже готов к выходу …
Сетевые инсайдеры сообщают, что уже 7 сентября компания Xiaomi начнет принимать предварительные заказы на…
Обзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймераОбзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймера
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor