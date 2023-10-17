Apple скоро представит новые ноутбуки на процессорах М3

В прошлом месяце достаточно известные поставщики секретной информации заявили, что компания Apple уже работает над созданием ноутбуков нового поколения на процессоре M3. Тогда никакой детальной информации у инсайдеров не было, но сегодня она появилась, так как западные журналисты опубликовали достаточно интересную статью о грядущих ноутбуках нового поколения. Никаких существенных изменений или улучшений у данных ноутбуков не будет, потому что производитель делает ставку исключительно на возможности нового процессора и те улучшения, которые с ним связаны. Инсайдеры уверены, что общая производительность нового процессора Apple M3 вырастет на 15% по сравнению с текущими чипами, что на самом деле не очень много и большинство пользователей в реальных сценариях этого не заметит.

Также производитель ничего не планирует делать с дизайном новых ноутбуков, потому что текущее поколение выглядит очень даже привлекательно. К сожалению, у нас нет никакой информации о датах релиза данных устройств, а также нет вообще никаких данных о стоимости новых ноутбуков. Можно лишь предположить, что компания сделает грядущее модели слегка более дорогими, чем текущее поколение, ведь в противном случае потенциальные покупатели просто возьмут ноутбук прошлого года и не буду даже смотреть в сторону флагманской новинки. И, безусловно, стоит помнить, что данная новость не является официальной и исходит от инсайдера, так что сама компания Apple её не подтверждает.