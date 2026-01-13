Qualcomm Snapdragon X2 Plus оказался очень слабым

За анонсами Snapdragon X2 Elite Extreme и Snapdragon X2 Elite практически сразу последовал релиз процессора Snapdragon X2 Plus, который стал прямым преемником Snapdragon X Plus и, как ожидается, появится в более доступных ноутбуках на Windows, ориентированных на конкуренцию с линейкой процессоров Apple Silicon. Хотя заявленные на бумаге характеристики выглядят весьма впечатляюще, ключевым фактором остаётся реальная производительность всего решения в различных бенчмарках. К сожалению для Qualcomm, это снова неудача. После того, как ранее Snapdragon X2 Elite Extreme с треском проиграл Apple M4 Max в однопоточном и многопоточном тестах Cinebench 2024, появились результаты новых испытаний, в которых Snapdragon X2 Plus сравнили с M4 и рядом других процессоров.

В итоге прошлогодний процессор Apple смог обойти новинку Qualcomm в 4 из 5 синтетических тестов CPU и GPU. По сравнению со Snapdragon X Plus прирост заметен, однако в противостоянии с M4 новинка уступает, а это автоматически означает ещё более слабые позиции на фоне будущего M5. В тестах Cinebench 2024, Geekbench 6, 3DMark Steel Nomad Light и 3DMark Solar Bay процессор Apple оказался быстрее до 30%. С другой стороны, не может не радовать тот факт, что производитель работает в этом направлении и планомерно улучшает свои процессоры. Если тенденция сохранится, то через пару поколений у Qualcomm появятся процессоры, способные конкурировать с лидерами рынка на равных. И это будет очень интересно.