Apple снизила комиссию в App Store

Это не первый случай, когда Apple корректирует свою политику в Китае. Скорее это очередной шаг компании, направленный на то, чтобы избежать конфликта с рынком, который приносит примерно 17% её выручки. Ранее Apple уже меняла правила App Store, чтобы удовлетворить требования регуляторов в European Union. В заявлении компания подчеркнула, что стремится сделать iOS и iPadOS лучшей экосистемой приложений и привлекательной бизнес-площадкой для разработчиков в Китае. Apple также отметила, что намерена сохранять справедливые и прозрачные условия для всех разработчиков и поддерживать конкурентные ставки комиссии в китайском App Store, которые не будут выше, чем в других регионах. При этом в других регионах мира снижать процентную ставку компания пока что не планирует, что немного огорчает многих пользователей.