Apple снизила комиссию в App Store

Компания Apple снижает комиссию для разработчиков в магазине App Store в Китае с 15 марта. Стандартная комиссия за покупки уменьшится с 30% до 25% — решение было принято после обсуждений с китайским регулятором, о чём говорится в заявлении компании. Это указывает на то, что снижение комиссии должно помочь избежать вмешательства властей, поскольку в начале февраля Китай рассматривал возможность начала официального расследования политики комиссий и правил App Store для iPhone. Новые правила будут действовать для магазина приложений на iOS и iPadOS. Комиссия для малого бизнеса и разработчиков мини-приложений также уменьшится — с 15% до 12%.

Это не первый случай, когда Apple корректирует свою политику в Китае. Скорее это очередной шаг компании, направленный на то, чтобы избежать конфликта с рынком, который приносит примерно 17% её выручки. Ранее Apple уже меняла правила App Store, чтобы удовлетворить требования регуляторов в European Union. В заявлении компания подчеркнула, что стремится сделать iOS и iPadOS лучшей экосистемой приложений и привлекательной бизнес-площадкой для разработчиков в Китае. Apple также отметила, что намерена сохранять справедливые и прозрачные условия для всех разработчиков и поддерживать конкурентные ставки комиссии в китайском App Store, которые не будут выше, чем в других регионах. При этом в других регионах мира снижать процентную ставку компания пока что не планирует, что немного огорчает многих пользователей.
Представлен бюджетный смартфон OPPO A6c …
Компания OPPO выпустила в китайскую продажу смартфон A6c, цена которого эквивалента 115 долларам. Новинку…
Vivo X200T получит топовую камеру Zeiss …
Компания Vivo объявила, что официальный релиз смартфона Vivo X200T состоится 27 января. Производитель под…
Представлен бюджетный смартфон TECNO Spark Go 3…
Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Spark Go 3, которая оценена на дебютном…
Представлена международная версия Redmi Note 15 Pro+…
Redmi Note 15 Pro+, представленный несколько месяцев назад в Китае, сегодня официально вышел на междунаро…
TECNO POVA Curve 2 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Tecno POVA C…
Sid Meier’s Civilization VII выйдет на iPhone…
Популярная стратегия Sid Meier’s Civilization VII выйдет в Apple Arcade уже 5 февраля и позволит играть в…
Представлен смартфон iQOO 15R с АКБ на 7600 мАч…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 15R, которая основана на 3-нанометровой однок…
OnePlus 15T сравнили с Samsung Galaxy S26 Ultra…
Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал сравнительное изображение смартфонов OnePlus 15T и Samsung…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
