Apple снизила комиссию в App Store

Компания Apple снижает комиссию для разработчиков в магазине App Store в Китае с 15 марта. Стандартная комиссия за покупки уменьшится с 30% до 25% — решение было принято после обсуждений с китайским регулятором, о чём говорится в заявлении компании. Это указывает на то, что снижение комиссии должно помочь избежать вмешательства властей, поскольку в начале февраля Китай рассматривал возможность начала официального расследования политики комиссий и правил App Store для iPhone. Новые правила будут действовать для магазина приложений на iOS и iPadOS. Комиссия для малого бизнеса и разработчиков мини-приложений также уменьшится — с 15% до 12%.

Это не первый случай, когда Apple корректирует свою политику в Китае. Скорее это очередной шаг компании, направленный на то, чтобы избежать конфликта с рынком, который приносит примерно 17% её выручки. Ранее Apple уже меняла правила App Store, чтобы удовлетворить требования регуляторов в European Union. В заявлении компания подчеркнула, что стремится сделать iOS и iPadOS лучшей экосистемой приложений и привлекательной бизнес-площадкой для разработчиков в Китае. Apple также отметила, что намерена сохранять справедливые и прозрачные условия для всех разработчиков и поддерживать конкурентные ставки комиссии в китайском App Store, которые не будут выше, чем в других регионах. При этом в других регионах мира снижать процентную ставку компания пока что не планирует, что немного огорчает многих пользователей.