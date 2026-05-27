Официально: Xiaomi 17T Pro получит батарею на 7000 мАч

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Xiaomi 17T, который будет представлен уже завтра, 28 мая. Производитель подтвердил наличие кремний-углеродной батареи ёмкостью 7000 мАч, которая обеспечит 9,5 часа непрерывной записи видео, а также 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц, графическим ускорителем Mali-G1 Ultra MP12 и нейронным процессором. Ранее сообщалось о 6,83-дюймовом дисплее с кадровой частотой 144 Гц, тройной основной камере и селфи-камере на 32 Мп. Базовый Xiaomi 17T получит 6,59-дюймовый экран, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч и 4-нанометровый процессор Dimensity 8500 Ultra.