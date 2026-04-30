Стала известна цена Xiaomi 17T

Французское издание Dealabs опубликовало информацию о характеристиках и ценах смартфонов Xiaomi 17T и 17T Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, базовой модели приписывают наличие 6,59-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 1268:2756 точек, кадровой частотой 120 Гц, производительной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, батареи ёмкостью 6500 мАч, поддержки 67-Вт быстрой проводной зарядки, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 800), 50 Мп (с телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 32 Мп, корпуса толщиной 8,17 мм и массой 200 граммов. Цена смартфона составит 750 евро за базовый вариант.

Xiaomi 17T Pro будет отличаться 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1280:2772 пикселя и частотой обновления 144 Гц, процессором Dimensity 9500, АКБ ёмкостью на 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядки и 50-Мп сенсором Light Fusion 950 в главном модуле. Смартфон будет 1000 евро за базовый вариант.
