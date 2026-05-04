Apple сняла с продажи самый доступный Mac mini

Вчера компания Apple убрала из продажи базовую версию Mac mini за 599 долларов с накопителем на 256 ГБ, поэтому теперь стартовая цена устройства составляет 799 долларов. Решение было принято всего через день после того, как глава компании Тим Кук во время отчёта заявил о влиянии дефицита комплектующих на линейку Mac в ближайшие месяцы. Кук отметил, что к июню основные ограничения поставок затронут сразу несколько моделей Mac. По его словам, Mac mini и Mac Studio могут ещё несколько месяцев находиться в состоянии дисбаланса между спросом и предложением. Дополнительно ситуацию усложняет высокий спрос — устройства активно покупают, в том числе для работы с ИИ-инструментами вроде OpenClaw.

Глобальный дефицит памяти также оказывает давление на Apple. Компания ожидает заметный рост стоимости памяти, что со временем будет всё сильнее влиять на её бизнес. В результате самая доступная версия Mac mini теперь стоит 799 долларов и предлагает уже 512 ГБ памяти вместе с процессором Apple M4. На фоне дефицита оперативной памяти, вызванного ростом интереса к ИИ, многие производители либо повышают цены, либо полностью убирают отдельные конфигурации с рынка. Apple, например, ещё в марте прекратила продажи версии Mac Studio с 512 ГБ оперативной памяти, а также повысила стартовые цены на новые MacBook Air и MacBook Pro. И, видимо, в обозримом будущем ситуация существенно не улучшится, так как цены на память всё ещё очень высокие — и падать они уж точно не планируют.
