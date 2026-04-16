Представлен ноутбук MSI Raider 16 на Core Ultra 200HX.

Компания MSI объявила о выпуске игровых ноутбуков Raider 16 и Raider 16 Max, которые основаны на чипах Intel Core Ultra 200HX. Старшая модель оснащается процессорами Intel Core Ultra 9 290HX Plus и Ultra 9 275HX, графикой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU с 24 ГБ памяти GDDR7 или GeForce RTX 5080 Laptop GPU с 16 ГБ GDDR7, до 128 ГБ ОЗУ DDR5, двумя накопителями SSD (PCIe Gen5 и Gen4), 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 1000, 400-Вт адаптером питания, акустикой с четырьмя динамиками и системой охлаждения Cooler Boost Trinity+ с тремя вентиляторами и шестью тепловыми трубками.

MSI Raider 16 отличается чипами Core Ultra 9 275HX, Core Ultra 7 255HX и Core Ultra 7 251HX, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 или GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек и частотой обновления 240 Гц, а также 280-Вт зарядным устройством. Цены на конфигурации пока не раскрываются.