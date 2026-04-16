Представлен ноутбук MSI Raider 16 на Core Ultra 200HX.

Компания MSI объявила о выпуске игровых ноутбуков Raider 16 и Raider 16 Max, которые основаны на чипах Intel Core Ultra 200HX. Старшая модель оснащается процессорами Intel Core Ultra 9 290HX Plus и Ultra 9 275HX, графикой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU с 24 ГБ памяти GDDR7 или GeForce RTX 5080 Laptop GPU с 16 ГБ GDDR7, до 128 ГБ ОЗУ DDR5, двумя накопителями SSD (PCIe Gen5 и Gen4), 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 1000, 400-Вт адаптером питания, акустикой с четырьмя динамиками и системой охлаждения Cooler Boost Trinity+ с тремя вентиляторами и шестью тепловыми трубками.

MSI Raider 16 отличается чипами Core Ultra 9 275HX, Core Ultra 7 255HX и Core Ultra 7 251HX, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 или GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек и частотой обновления 240 Гц, а также 280-Вт зарядным устройством. Цены на конфигурации пока не раскрываются.
GameSir выпустит GameHub для компьютеров Mac…
В начале недели представители GameSir начали намекать на скорый запуск GameHub для Mac. И вскоре после эт…
Доступный MacBook получит несколько ярких цветов корпуса…
Ожидается, что Apple уделит бюджетному MacBook не меньше внимания, чем более дорогим портативным моделям.…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 14+ 2026 на Ryzen 7 H 2…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 14+ 2026, которая основана на восьмияде…
Представлен ноутбук Dell XPS 16 на Core Ultra X7 358H…
Компания Dell пополнила ассортимент компьютеров моделью XPS 16 (2026), которая основана на 16-ядерном чип…
Ноутбук ASUS ProArt PX13 оценили в 295 тысяч рублей …
Российские ритейлеры начали продажи ноутбуков ASUS ProArt PX13 и ProArt P16, которые предназначены для пр…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16+ 2026 Core Ultra Edi…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkBook 14+ 2026 Core Ultra Edition и ThinkBoo…
Ноутбук HUAWEI MateBook GT 14 оценили в 100 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на ноутбук HUAWEI MateBook GT 14, который основан на …
Ноутбук MAIBENBEN X-Treme Tsunami X16F оценили в 190 тысяч р…
Компания MAIBENBEN пополнила ассортимент ноутбуков моделью X-Treme Tsunami X16F, которая основана на 16-я…
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor