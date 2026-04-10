Белорусский ноутбук H-Book IPK4 оценили в 80 тысяч рублей

Отечественный ритейлер «М.Видео» выпустил в российскую продажу белорусский ноутбук H-Book IPK4, цена на который стартует от 80 тысяч рублей. Новинка оснащается оранжевым корпусом из магниево-алюминиевого сплава толщиной 15,95 мм и массой всего 970 граммов, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, 12-ядерным процессором Intel Core i5-13500H (до 4,7 ГГц) или 10-ядерным Core Ultra 5 115U (до 4,2 ГГц), 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, интерфейсами HDMI и USB 3.2, тремя портами USB-C, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также батареей ёмкостью 5195 мАч.