Представлен ноутбук Dell Pro 14 Premium

Компания Dell объявила о выпуске ноутбука Pro 14 Premium, который основан на чипах Intel Core Ultra 5 335 vPro, Ultra 365 vPro, Ultra 5 336H vPro или Ultra 7 366H vPro. Новинку также оснастили до 64 ГБ двухканальной оперативной памяти стандарта LPDDR5X-8533, твердотельными накопителями вместимостью до 2 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением QUXGA или WQXGA и поддержкой сенсорного ввода, версия с дисплеем Tandem OLED с разрешением 2560:1600 пикселей, корпусом из магниевого сплава с толщиной от 16,78 до 19,85 мм и массой от 1,15 кг, 8-Мп веб-камерой, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, портами USB 3.2 Gen 1 Type-A и HDMI 2.1, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также аккумуляторами ёмкостью 40 или 60 Втч. Ноутбуки появятся в продаже 31 марта, но цены пока не раскрываются.

iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor