Lenovo представила умного робота с ИИ

Конечно, до живого коллеги ему далеко, однако благодаря локальной обработке данных с помощью искусственного интеллекта с устройством можно взаимодействовать как с умным ассистентом — через голосовые команды и жесты. Кроме того, Workmate способен выполнять и практические бизнес-задачи. Под экраном расположена камера, с помощью которой можно сканировать заметки и документы, создавать их краткие версии, структурировать идеи или автоматически превращать материалы в презентации. Когда приходит время делиться результатами, встроенный проектор позволяет выводить документы прямо на стол или на ближайшую стену. Вторая разработка, AI Work Companion Concept, реализует иной подход к цифровой помощи. По внешнему виду устройство напоминает прикроватный будильник с крупным дисплеем — эта штука выполняет примерно те же задачи.