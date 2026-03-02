Lenovo представила умного робота с ИИ

Компания Lenovo на выставке Mobile World Congress представила два концептуальных десктопных устройства для повышения продуктивности на базе искусственного интеллекта. Оба решения выполнены в формате самостоятельных гаджетов для рабочего стола и призваны не только повысить эффективность, но и добавить офисным сотрудникам немного футуристичного цифрового «общения». AI Workmate Concept производитель называет активным настольным компаньоном. Внешне устройство напоминает миниатюрную роботизированную руку на поворотной платформе с округлым экраном на конце, где отображается пара выразительных глаз.

Конечно, до живого коллеги ему далеко, однако благодаря локальной обработке данных с помощью искусственного интеллекта с устройством можно взаимодействовать как с умным ассистентом — через голосовые команды и жесты. Кроме того, Workmate способен выполнять и практические бизнес-задачи. Под экраном расположена камера, с помощью которой можно сканировать заметки и документы, создавать их краткие версии, структурировать идеи или автоматически превращать материалы в презентации. Когда приходит время делиться результатами, встроенный проектор позволяет выводить документы прямо на стол или на ближайшую стену. Вторая разработка, AI Work Companion Concept, реализует иной подход к цифровой помощи. По внешнему виду устройство напоминает прикроватный будильник с крупным дисплеем — эта штука выполняет примерно те же задачи.