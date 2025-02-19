Apple сняла с продажи смартфон iPhone 14

Похоже, что компания Apple прекратила продажу и производство смартфона iPhone 14 в самое ближайшее время. Устройство, выпущенное в 2022 году, исчезло с официального сайта Apple после анонса iPhone 16E, и на самом деле это было вполне логичное решение, так как линейка смартфонов у производителя сейчас даже слишком раздутая. Apple убрала упоминание про модель iPhone 14 из навигационной панели своего сайта — хотя устройство всё ещё появляется в результатах поиска, при попытке перейти по ссылке на него вас перенаправляют на главную страницу iPhone. Естественно, решение прекратить продажу iPhone 14 не стало неожиданностью. Его последняя стартовая цена составляла 599 долларов, что совпадает с ценой нового iPhone 16E, который предлагает несколько улучшений по сравнению с трёхлетним устройством, включая чип A18 с поддержкой Apple Intelligence, первый собственный 5G-модем C1 и порт USB Type-C вместо Lightning.

Ещё в декабре прошлого года Apple начала убирать iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE из онлайн-магазинов в нескольких странах Европы, включая Австрию, Финляндию, Данию, Ирландию, Италию и многие другие, после того как Европейский Союз начал вводить закон, требующий использования портов USB Type-C для зарядки на большинстве устройств. Кроме того, какой смысл продавать устаревшее устройство, которое не поддерживает главные фишки искусственного интеллекта, если можно продавать доступную новинку с куда большим набором возможностей.