Apple сохранит низкую цену iPhone 17e

Главными факторами роста цен на смартфоны сейчас являются чипы NAND- и DRAM-памяти, стоимость которых, по оценкам аналитиков, увеличилась на 70% и 100% соответственно. Для топовых версий iPhone 18 с максимальным объёмом накопителя, запуск которых ожидается позже в этом году, у Apple, вероятно, не останется иного выбора, кроме как заложить более высокую цену для покупателей. Однако с iPhone 17e ситуация может сложиться иначе. Согласно последнему слуху, технологический гигант смог повысить эффективность своей цепочки поставок для более доступной модели, что намекает на возможность сохранить прежнюю цену или даже снизить её.

Также ожидается, что iPhone 17e перейдёт от выреза, использовавшегося в iPhone 16e, к Dynamic Island, но при этом будет оснащаться LTPS OLED-панелями от BOE вместо более дорогих LTPO-экранов, применяемых в премиальных моделях. У китайского производителя дисплеев не самая безупречная репутация в вопросах качества и объёмов поставок, поэтому не исключено, что Apple смогла закупить такие панели за существенно меньшую сумму, чем пришлось бы заплатить Samsung или LG. Кроме того, компания с недавних пор использует свои собственные модемы связи, что позволяет производителю сэкономить определённые суммы. Конечно, этого всё равно не хватит, чтобы полностью перекрыть рост цен на оперативную память, но гигант из Купертино будет в более выгодном положении, нежели конкуренты, и это даст доступному смартфону буст на релизе.