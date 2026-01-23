Apple сохранит низкую цену iPhone 17e

Главными факторами роста цен на смартфоны сейчас являются чипы NAND- и DRAM-памяти, стоимость которых, по оценкам аналитиков, увеличилась на 70% и 100% соответственно. Для топовых версий iPhone 18 с максимальным объёмом накопителя, запуск которых ожидается позже в этом году, у Apple, вероятно, не останется иного выбора, кроме как заложить более высокую цену для покупателей. Однако с iPhone 17e ситуация может сложиться иначе. Согласно последнему слуху, технологический гигант смог повысить эффективность своей цепочки поставок для более доступной модели, что намекает на возможность сохранить прежнюю цену или даже снизить её.

Также ожидается, что iPhone 17e перейдёт от выреза, использовавшегося в iPhone 16e, к Dynamic Island, но при этом будет оснащаться LTPS OLED-панелями от BOE вместо более дорогих LTPO-экранов, применяемых в премиальных моделях. У китайского производителя дисплеев не самая безупречная репутация в вопросах качества и объёмов поставок, поэтому не исключено, что Apple смогла закупить такие панели за существенно меньшую сумму, чем пришлось бы заплатить Samsung или LG. Кроме того, компания с недавних пор использует свои собственные модемы связи, что позволяет производителю сэкономить определённые суммы. Конечно, этого всё равно не хватит, чтобы полностью перекрыть рост цен на оперативную память, но гигант из Купертино будет в более выгодном положении, нежели конкуренты, и это даст доступному смартфону буст на релизе.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 представят уже 26 ноября…
Qualcomm собирается представить Snapdragon 8 Gen 5 уже 26 ноября, и хотя этот процессор создаётся по той …
POCO M8 и POCO M8 Pro выпустят в январе …
Известный информатор Йогеш Брар поделился подробностями о смартфонах POCO M8 и POCO M8 Pro. Утверждается,…
Мощный смартфон Lava AGNI 4 оценили в 280 долларов…
Компания Lava объявила о выпуске на дебютный индийский рынок смартфона Lava AGNI 4, который базируется на…
Google Pixel 10a получит 48-Мп камеру …
Авторитетный инсайдер Эван Бласс раскрыл характеристики смартфона Google Pixel 10a, который еще не был пр…
POCO F8 Ultra получит батарею на 6500 мАч…
Бренд Poco раскрыл некоторые характеристики о смартфонах POCO F8 Ultra и POCO F8 Pro, которые будут предс…
Nothing Phone 3A получил Android 16…
Обновление Nothing OS 4.0 на базе Android 16 приносит на смартфоны компании сразу несколько новых функций…
Realme Neo 8 показали на первом рендере …
Компания Realme опубликовала первое изображение смартфона Neo 8, официальный релиз которого ожидается в к…
Представлен смартфон HUAWEI Nova 15…
Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона Nova 15, который работает на базе фирменной однокристальной …
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor