Apple сохранит низкую цену iPhone 17e

Также ожидается, что iPhone 17e перейдёт от выреза, использовавшегося в iPhone 16e, к Dynamic Island, но при этом будет оснащаться LTPS OLED-панелями от BOE вместо более дорогих LTPO-экранов, применяемых в премиальных моделях. У китайского производителя дисплеев не самая безупречная репутация в вопросах качества и объёмов поставок, поэтому не исключено, что Apple смогла закупить такие панели за существенно меньшую сумму, чем пришлось бы заплатить Samsung или LG. Кроме того, компания с недавних пор использует свои собственные модемы связи, что позволяет производителю сэкономить определённые суммы. Конечно, этого всё равно не хватит, чтобы полностью перекрыть рост цен на оперативную память, но гигант из Купертино будет в более выгодном положении, нежели конкуренты, и это даст доступному смартфону буст на релизе.