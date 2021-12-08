Apple сократила производство iPhone и iPad впервые за десять лет

Согласно отчету информационного издания Nikkei Asia, Apple была вынуждена прекратить производство iPhone и iPad на несколько дней. Ни для кого не секрет, что Apple не застрахована от дефицита в глобальной цепочке поставок, несмотря на ее огромную покупательную способность. Технический гигант ранее снизил свои цели по производству iPhone 13 на год и был вынужден сократить производство iPad, чтобы выделить больше деталей для своих мобильных флагманских устройств. Но, как сообщается, это первый раз за десятилетие, когда компании пришлось прекратить работу на своих заводах.

Фабрики Apple обычно наращивают производство во время китайских праздников, которые происходят в начале октября, работая в 24-часовую смену, чтобы не отставать от спроса на праздничные покупки. Однако в этом году, как сообщается, вместо этого гигант предоставил своим работникам немного свободного времени. Менеджер по цепочке поставок сообщил изданию, что нет смысла оплачивать сверхурочные работникам за работу во время праздников, когда количество компонентов и микросхем для работы очень ограничено. В результате люди, которые, возможно, думают о приобретении нового iPad или нового iPhone в качестве рождественского подарка для близких или самих себя, могут не получить их вовремя. Кроме того, журналист Nikkei Asia сообщает, что проблемы с цепочкой поставок начались задолго до пандемии, когда китайские компании, занесенные в черный список США, накапливали запасы, чтобы пережить репрессии.