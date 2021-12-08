Apple сократила производство iPhone и iPad впервые за десять лет

Согласно отчету информационного издания Nikkei Asia, Apple была вынуждена прекратить производство iPhone и iPad на несколько дней. Ни для кого не секрет, что Apple не застрахована от дефицита в глобальной цепочке поставок, несмотря на ее огромную покупательную способность. Технический гигант ранее снизил свои цели по производству iPhone 13 на год и был вынужден сократить производство iPad, чтобы выделить больше деталей для своих мобильных флагманских устройств. Но, как сообщается, это первый раз за десятилетие, когда компании пришлось прекратить работу на своих заводах.

Фабрики Apple обычно наращивают производство во время китайских праздников, которые происходят в начале октября, работая в 24-часовую смену, чтобы не отставать от спроса на праздничные покупки. Однако в этом году, как сообщается, вместо этого гигант предоставил своим работникам немного свободного времени. Менеджер по цепочке поставок сообщил изданию, что нет смысла оплачивать сверхурочные работникам за работу во время праздников, когда количество компонентов и микросхем для работы очень ограничено. В результате люди, которые, возможно, думают о приобретении нового iPad или нового iPhone в качестве рождественского подарка для близких или самих себя, могут не получить их вовремя. Кроме того, журналист Nikkei Asia сообщает, что проблемы с цепочкой поставок начались задолго до пандемии, когда китайские компании, занесенные в черный список США, накапливали запасы, чтобы пережить репрессии.
Комментарии и отзывы iPhone 13
Snapchat умеет распознавать еду и рекомендовать рецепты…
Snapchat умеет распознавать еду и рекомендовать рецептыКамера в приложении Snapchat теперь может рекомендовать рецепты на основе еды, которую вы покажете камере…
Xiaomi Redmi K50 будет иметь сканер отпечатков пальцев под д…
Xiaomi Redmi K50 будет иметь сканер отпечатков пальцев под дСерия Xiaomi Redmi K50 приближается, и в отчетах из Китая утверждается, что новые устройства получат скан…
Honor Play 5T Vitality Edition готов к выходу…
Honor Play 5T Vitality Edition готов к выходуКомпания Honor объявила о том, что уже 25 октября в Китае будет представлен смартфон Honor Play 5T Vitali…
vivo анонсирует Y55s 5G с самой большой батареей в истории к…
vivo анонсирует Y55s 5G с самой большой батареей в истории кСегодня vivo официально представил смартфон Y55s 5G, подтвердив все характеристики и возможности. Самым в…
Huawei Nova 8i оценен в 28 тысяч рублей…
Huawei Nova 8i оценен в 28 тысяч рублейКомпания Huawei поделилась подробностями российского релиза смартфона Huawei Nova 8i, который был предста…
Honor 50 будет стоить 499 евро…
Honor 50 будет стоить 499 евроHonor появится в Европе уже в конце этого месяца, 26 октября. Как сообщается, базовая модель с 6 ГБ ОЗУ и…
Рекорд автономности, новые цвета и камеры по диагонали: Эпл …
Рекорд автономности, новые цвета и камеры по диагонали: Эпл В этом году Apple показывает новинки по привычному графику. Например, 14 сентября в Купертино продемон…
Redmi K50 Pro+ получит 108 Мп камеру…
Redmi K50 Pro+ получит 108 Мп камеруКитайские источники поделились подробностями о флагманских смартфонах Redmi K50, K50 Pro и K50 Pro+. Перв…
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor