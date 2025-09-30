Apple создала свой аналог ChatGPT

По информации от внутренних источников Apple, компания разработала для iPhone приложение, напоминающее ChatGPT, которое помогает команде инженеров работать над следующим поколением Siri на базе больших языковых моделей. Отмечается, что внутреннее приложение используется для тестирования новых функций Siri, включая возможность поиска личной информации — песен, писем, фото, видео и прочего. Оно также способно выполнять действия внутри приложений, например, редактировать фотографии. Кодовое название приложения — Veritas. На данный момент оно предназначено исключительно для внутреннего использования и Apple не планирует выпускать его для конечных пользователей, так как оно создано лишь для тестирования функций, над которыми ещё работает команда Siri.

Программа работает по принципу ChatGPT — можно вести диалог с LLM от Apple, а приложение сохраняет историю разговоров. Однако руководство и другие представители компании не раз выражали нежелание выходить на рынок ИИ-чатботов, поэтому решение не публиковать Veritas для широкой аудитории не выглядит неожиданным. Изначально запуск более продвинутой Siri с ИИ-поддержкой планировался этой весной, но Apple перенесла его на март следующего года. В это время компания ведет активные переговоры с OpenAI, Google и Anthropic для получения помощи в разработке нового ассистента. Кроме Siri, Apple планирует интегрировать искусственный интеллект и в другие устройства, включая домашние гаджеты, колонку HomePod и Apple TV.
Внешнюю батарею iPhone Air разобрали до винтика…
iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple, и хотя новый дизайн и изящный корпус понравились многим, к…
Смартфон Motorola Razr 60 Swarovski Edition готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что релиз смартфона Razr 60, украшенного кристаллами Swarovski, состоится 7 а…
Motorola Moto G 2026 получит 120-Гц экран …
Авторитетный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями и подробностями о смартфонах …
Складной смартфон Vivo X Fold5 появился в продаже …
Компания Vivo выпустила в продажу на домашнем китайском рынке складной смартфон X Fold5, который стоит 97…
Представлен смартфон Moto G86 Power 5G…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G86 Power 5G, которая основана на 4-наном…
Samsung Galaxy S25 FE выйдет раньше ожидаемого …
Корейское издание FN News сообщает, что глобальный релиз смартфона Samsung Galaxy S25 FE состоится уже в …
Бюджетный смартфон Moto G06 стоит 130 евро…
Компания Motorola пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Moto G06, которая работает на базе о…
Смартфон POCO F8 Pro засветился в сети …
В базе данных IMEI GSMA обнаружилось упоминание смартфона POCO F8 Pro, который фигурирует под модельным н…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor