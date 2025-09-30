Apple создала свой аналог ChatGPT

По информации от внутренних источников Apple, компания разработала для iPhone приложение, напоминающее ChatGPT, которое помогает команде инженеров работать над следующим поколением Siri на базе больших языковых моделей. Отмечается, что внутреннее приложение используется для тестирования новых функций Siri, включая возможность поиска личной информации — песен, писем, фото, видео и прочего. Оно также способно выполнять действия внутри приложений, например, редактировать фотографии. Кодовое название приложения — Veritas. На данный момент оно предназначено исключительно для внутреннего использования и Apple не планирует выпускать его для конечных пользователей, так как оно создано лишь для тестирования функций, над которыми ещё работает команда Siri.

Программа работает по принципу ChatGPT — можно вести диалог с LLM от Apple, а приложение сохраняет историю разговоров. Однако руководство и другие представители компании не раз выражали нежелание выходить на рынок ИИ-чатботов, поэтому решение не публиковать Veritas для широкой аудитории не выглядит неожиданным. Изначально запуск более продвинутой Siri с ИИ-поддержкой планировался этой весной, но Apple перенесла его на март следующего года. В это время компания ведет активные переговоры с OpenAI, Google и Anthropic для получения помощи в разработке нового ассистента. Кроме Siri, Apple планирует интегрировать искусственный интеллект и в другие устройства, включая домашние гаджеты, колонку HomePod и Apple TV.