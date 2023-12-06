Apple создаст с LG безрамочный iPhone

Компания Apple, по словам западных инсайдеров, начала поиск возможности создать iPhone с дисплеем, который будет занимать всю фронтальную поверхность устройства без каких-либо вырезов, чёлок и так далее. Стоит напомнить, что первый раз вырез в формате чёлки появился в смартфоне iPhone X, и эту фишку вскоре копировали буквально все. За этим смартфоном последовал более маленький вырез в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, а затем компания перешла к Dynamic Island. И теперь появилась информация, что для создания действительно безрамочного iPhone компания Apple добавила LG Innotek в список партнёров. Именно эта компания будет создавать безрамочный iPhone в ближайшем будущем.

Большинство производителей смартфонов пока что не перешли на использование подэкранных камер из-за ухудшения качества изображения, а без этого создать безрамочный смартфон не выйдет — без фронтальной камеры смартфон никто покупать не станет. По данным The Elec, LG Innotek намерена в ближайшем будущем устранить этот крупный недостаток, разработав специальную оптику под названием Freeform Optic. Эта линза может преодолеть ограничения существующих датчиков изображения благодаря модулю, имеющему несколько линз, со свободной кривизной. И если у компании получится создать эту технологию, то производители со всего мира начнут отказываться от различного рода чёлок, которые неприятно мешают взаимодействовать с контентом на повседневной основе. Это будет настоящий прорыв.