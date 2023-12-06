Apple создаст с LG безрамочный iPhone

Большинство производителей смартфонов пока что не перешли на использование подэкранных камер из-за ухудшения качества изображения, а без этого создать безрамочный смартфон не выйдет — без фронтальной камеры смартфон никто покупать не станет. По данным The Elec, LG Innotek намерена в ближайшем будущем устранить этот крупный недостаток, разработав специальную оптику под названием Freeform Optic. Эта линза может преодолеть ограничения существующих датчиков изображения благодаря модулю, имеющему несколько линз, со свободной кривизной. И если у компании получится создать эту технологию, то производители со всего мира начнут отказываться от различного рода чёлок, которые неприятно мешают взаимодействовать с контентом на повседневной основе. Это будет настоящий прорыв.