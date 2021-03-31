Apple споткнулась с нехваткой микросхем для своей техники

Серия Apple iPhone 12 стала довольно популярной, и новые устройства пользуются огромным спросом. Это помогло гиганту из Купертино, взявшему верх над Samsung, в прошлом году стать ведущим производителем смартфонов в мире. Однако южнокорейский гигант теперь снова занял первое место в мире, вытеснив Apple на вторую позицию. А в новой информации от инсайдеров утверждается, что контрактный производитель Apple Foxconn заявил, что поставки устройств могут быть сокращены на 10 процентов из-за продолжающейся глобальной нехватки необходимых компонентов. Более того, снижение на 10 процентов — самый оптимистический прогноз, который на деле может оказаться куда хуже. Вероятно, новые флагманы компании из-за этого станут дороже.