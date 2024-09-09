Apple сравнила MacBook Air с основным конкурентом на рынке

Перед релизом новых MacBook Pro с чипами M4, который состоится позже в этом году, если верить данным инсайдеров, компания Apple пытается привлечь внимание покупателей ноутбуков, акцентируя внимание на возможностях 15-дюймового MacBook Air с процессором M3. Дело в том, что один из журналистов заметил на просторах интернета новый маркетинговый материал, который затем опубликовали на сайте издания 9to5Mac. В рамках нового материала текущий MacBook Air сравнивался с Microsoft Surface Laptop 7, который поставляется с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Конфигурация MacBook Air в этом плане крайне схожа — процессор с 8 ядрами и графическим процессором на 10 ядер. В тесте производительности Speedometer 3.0, запущенном на Safari 17.5 под управлением macOS Sonoma, разрыв между M3 и Snapdragon X Elite составил 40%. Apple также утверждает, что их чип до 25% быстрее в веб-серфинге.

Этот тест был выполнен на Surface Laptop 7 с использованием браузера Chrome версии 128.0.6613.113 под управлением Windows 11 Home с подключением к сети Wi-Fi WPA2. Правда, есть некоторые детали, которые в этих материалах не упоминались. Например, топовые версии флагманского процессора Qualcomm могут достигать потребляемой мощности в 100 Вт, в то время как более мощный, но и более энергозатратный M3 Pro достигает отметки только в 42 Вт. Кроме того, более медленная версия Snapdragon X Elite, Snapdragon X Plus, страдает от сильного расхода батареи, и даже MacBook Air с чипом M2 работает дольше.