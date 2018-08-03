Apple стоит триллиард

Длительное время журналисты и аналитики пророчили компании Apple плохие продажи, провалы и прочие падения. Однако, компания усердно работает и продает свои устройства максимально дорого, в разы дороже конкурентов. И, что самое главное, у производителя получается продавать успешно, хотя вроде как пользователи просто обязаны брать более доступные варианты. Именно из-за этого прибыль компании постоянно растет, а теперь капитализация производителя перешагнула за триллиард долларов. Это стоимость всех активов компании, и это тысяча миллиардов долларов, если вы вдруг забыли как это работает. Сумма громадная и обычно никто на рынке такими деньгами похвастаться не может, так что можно уверенно говорить о том, что компания в будущем будет выпускать еще больше рискованных девайсов — у нее есть запас для провалов.