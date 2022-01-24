Apple столкнулась с массовыми неисправностями в iPhone 13 Pro

Несколько владельцев iPhone 13 продолжают сообщать о проблемах с экраном на своих телефонах. Дисплей затронутых моделей становится розовым или фиолетовым, и эти телефоны нельзя использовать. Сообщения на форуме сообществ Apple об этой проблеме появились в октябре, когда пользователь по имени DPigar написал: «Я использую iPhone 13 Pro в течение двух дней, и мой экран становится розовым на несколько секунд, а затем перезагружается. Это происходит постоянно, поэтому я не могу пользоваться своим iPhone. Почему?» К сообщению были прикреплены два изображения, на которых изображен iPhone 13 Pro пользователя с полностью фиолетовым дисплеем. За этим сообщением последовало сообщение от другого пользователя iPhone 13 Pro, утверждающего, что у него такая же проблема. Судя по всему, Apple предприняла некоторые закулисные маневры, чтобы заменить эти неисправные телефоны, поскольку в сообщении компании, добавленном к обоим сообщениям, говорилось: «Проблема решена. Замена устройства (заключение авторизованного сервиса)».

Но вот в чем дело. На эту проблему жаловались еще многие пользователи iPhone 13, и не всем из них посчастливилось получить замену от Apple. В определённых ситуация Apple диагностировала проблему как неисправную материнскую плату. Соответственно, компания обещает предоставить владельцу «Замену компонентов системы», что означает, что владелец сохраняет экран и систему камеры, а неисправные детали заменяются. Это не должно быть приемлемым, потому что этот человек потратил хорошие деньги на флагманский телефон Apple, и теперь он получит обратно от Apple (после того, как остался без телефона на 7-14 рабочих дней) телефон Франкенштейна, собранный из отдельных компонентов.
Комментарии и отзывы iPhone 13 Pro
Xiaomi 12 Pro испытали на прочность. Видео…
Xiaomi 12 Pro испытали на прочность. ВидеоВ сети появилось первое видео, в котором новенький смартфон Xiaomi 12 Pro тестируют на прочность. Новинку…
Эскизы будущего складного Realme GT 2 Fold…
Эскизы будущего складного Realme GT 2 FoldИсполнительный директор Realme, Мадхав Шет сообщил в прошлом месяце, что в настоящее время компания сосре…
Источник: смартфоны серии Redmi K50 окажутся дорогими…
Источник: смартфоны серии Redmi K50 окажутся дорогимиКитайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Redmi K50, официальн…
В Китае представлены два новых смартфона VIVO S12 и VIVO S12…
В Китае представлены два новых смартфона VIVO S12 и VIVO S12Бренд VIVO представил в Китае два новых устройства серии VIVO S12. VIVO S12 и VIVO S12 Pro обладают впеча…
Смартфон OnePlus 10 Pro будут обновлять вплоть до Android 15…
Смартфон OnePlus 10 Pro будут обновлять вплоть до Android 15Флагманский смартфон OnePlus 10 Pro только недавно появился в продаже, а у компании уже спросили о продол…
Ключевые характеристики Realme GT 2 Pro подтверждены…
Ключевые характеристики Realme GT 2 Pro подтвержденыСмартфон от Realme с кодом модели RMX3300, который считается вариантом GT 2 Pro, недавно был замечен на A…
Samsung начала развертывание обновления Android 12 на базе O…
Samsung начала развертывание обновления Android 12 на базе OПрошел всего один день, как Samsung выпустила обновление One UI 4.0 на базе Android 12 для устройств Gala…
Oppo Reno 7 SE получит 90-Гц AMOLED-экран…
Oppo Reno 7 SE получит 90-Гц AMOLED-экранСетевые инсайдеры раздобыли характеристики смартфона Oppo Reno 7 SE, который еще не был представлен офици…
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFCОбзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC
Обзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфонОбзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфон
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor