Apple столкнулась с массовыми неисправностями в iPhone 13 Pro

Несколько владельцев iPhone 13 продолжают сообщать о проблемах с экраном на своих телефонах. Дисплей затронутых моделей становится розовым или фиолетовым, и эти телефоны нельзя использовать. Сообщения на форуме сообществ Apple об этой проблеме появились в октябре, когда пользователь по имени DPigar написал: «Я использую iPhone 13 Pro в течение двух дней, и мой экран становится розовым на несколько секунд, а затем перезагружается. Это происходит постоянно, поэтому я не могу пользоваться своим iPhone. Почему?» К сообщению были прикреплены два изображения, на которых изображен iPhone 13 Pro пользователя с полностью фиолетовым дисплеем. За этим сообщением последовало сообщение от другого пользователя iPhone 13 Pro, утверждающего, что у него такая же проблема. Судя по всему, Apple предприняла некоторые закулисные маневры, чтобы заменить эти неисправные телефоны, поскольку в сообщении компании, добавленном к обоим сообщениям, говорилось: «Проблема решена. Замена устройства (заключение авторизованного сервиса)».

Но вот в чем дело. На эту проблему жаловались еще многие пользователи iPhone 13, и не всем из них посчастливилось получить замену от Apple. В определённых ситуация Apple диагностировала проблему как неисправную материнскую плату. Соответственно, компания обещает предоставить владельцу «Замену компонентов системы», что означает, что владелец сохраняет экран и систему камеры, а неисправные детали заменяются. Это не должно быть приемлемым, потому что этот человек потратил хорошие деньги на флагманский телефон Apple, и теперь он получит обратно от Apple (после того, как остался без телефона на 7-14 рабочих дней) телефон Франкенштейна, собранный из отдельных компонентов.