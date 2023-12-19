Apple столкнулась с огромной проблемой патентов в Apple Watch

Недавно компания Apple объявила о запрете продажи новых умных часов Apple Watch из-за предполагаемого нарушения патентов определёнными моделями (речь идёт о гаджетах последнего поколения). Вскоре после этого появилась информация о том, что Apple приостановит продажи своих умных часов начиная с конца этого месяца, но теперь инсайдеры, знакомые с вопросом, утверждают, что программное обновление может помочь компании вернуться на американский рынок без запрета на продажу и нарушения законов. По данным информационного издания Bloomberg, в настоящее время готовится обновление программного обеспечения для Apple Watch, которое позволит исправить ситуацию. Впрочем, у компании Masimo, руководство которой подало в суд и сообщает о нарушении патентных прав, совершенно иное мнение.

В компании считают, что нарушения патентов могут быть устранены только с помощью аппаратных модификаций в будущей модели Apple Watch, что подразумевает, что программное обновление будет недостаточным для остановки запрета. Соответственно, если представители компании докажут свою точку зрения, все умные часы текущего поколения будут сняты с продажи до того момента, пока компания Apple не выпустит новые гаджеты без нарушения патентов. Это крайне затруднительная ситуация, потому что компания Apple в определённом смысле загнана в угол — ей сложно отказаться от продажи умных часов в течение такого длительного периода времени, но и изменить конструкцию она тоже не может.
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