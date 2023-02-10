Apple существенно улучшила охлаждение в iPhone 14

К сожалению, специалисты, которые занимались изучением системы охлаждения новых смартфонов iPhone 14, не предоставили никаких точных данных по этому вопросу, так что говорить точно о градусах мы не можем. Но если производитель действительно реализовал новые технологии и сделал систему более эффективной, то мы, безусловно, только рады этому, потому что флагманы нового поколения греются и очень даже сильно. Это вполне нормальная ситуация, потому что пользователь, который хочет получить производительный смартфон, должен понимать, что мощный процессор равно потреблению большого объёма энергии, которая, в свою очередь, равна выделению соизмеримого объёма тепла. И чем лучше iPhone 14 охлаждается, тем меньше печёт пользователю в руки.