Apple теряет долю на рынке умных часов

Если верить информации аналитиков, рынок носимых устройств вырос на 8,8% в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако данный рынок продолжает смещаться в сторону более дешёвых моделей — это уже пятый квартал подряд, когда снижается средняя цена проданных гаджетов из этой категории. Аналитики отмечают, что потребители не видят смысла тратить лишние деньги на премиальные модели и в основном предпочитают устройства среднего и начального уровня. Тем не менее, ситуация может измениться, когда на рынок выйдут продвинутые датчики, способные измерять кровяное давление или уровень глюкозы неинвазивным путём. Тогда премиальные модели могут снова стать популярными, но в настоящее время небольшие бренды пользуются моментом, продавая приличные объёмы продукции по всему миру.

Но, безусловно, компания Apple по-прежнему лидирует на данном рынке по объёму продаж, но её доля на рынке заметно сократилась — почти на 19% по сравнению с прошлым годом. Причина в том, что в конце прошлого года на компанию подали в суд с запретом на продажи умных часов из-за патентного спора, из-за чего примерно квартал продажи были просто ужасными. А вот Xiaomi стремительно растёт в этом сегменте — компания увеличила свои показатели почти на 44% по сравнению с прошлым годом. Компания постоянно выпускает новые доступные продукты, а её возвращение к Wear OS оказалось весьма успешным — пользователям это очень понравилось. Так что китайские компании сейчас в тренде.