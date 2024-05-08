Apple теряет рынок смартфонов Китая

Западные журналисты сообщают о том, что компания Apple активно теряет рынок Китая — там смартфон гиганта из Купертино продаются очень плохо, что негативно сказывается в том числе на стоимости акций производителя. Например, до недавнего времени компания Apple уверенно занимала топ-3 на рынке Китая в сегменте смартфонов, но на фоне последних событий можно уверенно сказать, что в ближайшем будущем бренд могут вытеснить даже с топ-5, не говоря уже о возможности завоевать пальму первенства на данном рынке в обозримом будущем. Всё дело в том, что пользователи не горят желанием покупать iPhone, у которого из поколения к поколению нет инноваций — производитель просто увеличивает производительность процессора и слегка улучшает камеры, но на этом всё.

У китайских компаний стратегия совершенно иная — там производители активно работают над тем, чтобы предоставлять важные инновации как можно раньше. Например, локальные бренды делают акцент на переменную диафрагму основной камеры, ставят 1-дюймовые датчики изображения, инвестируют в необычные аккумуляторные батареи и многое другое. Эти смартфоны, конечно, не могут продемонстрировать безумного прироста производительности, но они дают свои бонусы в области других более практичных преимуществ. Возможно, компания Apple изменит своё решение делать минорные обновления и попытается выделиться на фоне конкурентов, но пока что это выглядит крайне маловероятным. И это негативно повлияет на продажи в будущем.