Apple тестирует складной iPhone с 7,74-дюймовым дисплеем

Apple, вероятно, тестирует сразу несколько прототипов складного iPhone, но на пути к массовому производству стоит множество препятствий. Более того, инсайдеры утверждают, что дизайн будущего гаджета сильно напоминает Samsung Galaxy Z Fold 6, так как устройство оснащено как внутренним, так и внешним дисплеем. Согласно информации от Digital Chat Station, один из прототипов складного iPhone получил диагональ внешнего дисплея в 5,49 дюйма, а при полном раскрытии открывается внутренний экран с диагональю 7,74 дюйма. Точный формат складного гаджета пока неизвестен. Напомним, что Apple создаёт сразу нескольких категорий устройств с гибкими дисплеями, включая iPhone, iPad и MacBook. Одним из главных факторов, тормозящих релиз, является проблема складки на экране, которая видна во всех тестируемых прототипах.

Для Apple подобный визуальный дефект неприемлем, так как нарушает философию безупречного дизайна, поэтому, пока этот недостаток не устранён, выпуск устройства остаётся под вопросом. Также сообщается о другом варианте складного iPhone с 12-дюймовым экраном и двойной камерой, но его размер слишком велик, чтобы считать устройство смартфоном. Дизайн в формате «книжки» представляется более практичным, так как он обеспечивает большую функциональность по сравнению с раскладушками. Кроме того, благодаря сильным позициям Apple в разработке ПО, iOS сможет легко адаптироваться к разным размерам экрана, что даст компании конкурентное преимущество перед Samsung.
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