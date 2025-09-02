Apple требует от партнёров заменить людей на роботов

Идея внедрения автоматизации в цепочку поставок не только ускоряет ежедневные операции, но и сокращает количество работников, что снижает издержки на производство. По сообщениям, Apple активно продвигает этот тренд и требует от своих поставщиков перехода на новые технологии. Компании, которые не будут инвестировать в автоматизацию, рискуют потерять будущие заказы, включая производство iPhone. Источники DigiTimes утверждают, что Apple прямо указывает партнёрам — чтобы получать новые контракты, необходимо внедрять роботизированные линии. Автоматизация позволит ускорить сборку и одновременно сократить число сотрудников, что обеспечит компании экономию в миллионы долларов. Ранее Apple была готова самостоятельно финансировать модернизацию поставщиков, помогая им закупать оборудование, но теперь эта обязанность ложится исключительно на самих производителей.

Такие перемены ставят под угрозу тех, кто не сможет найти средства на автоматизацию — их бизнес может потерять ключевые заказы и оказаться в серьёзной опасности. При этом, несмотря на перенос части сборки в Индию и другие страны, значительная часть комплектующих компании всё ещё поступает из Китая. Полностью отказаться от этой страны как центра поставок Apple не может, и поэтому дополнительные пошлины на каждое устройство, ввезённое из-за границы, серьёзно увеличивают себестоимость. В такой ситуации переход на автоматизацию становится для Apple одним из немногих способов сократить затраты.
Смартфоны серии Pixel 10 получат гибридную стабилизацию…
Изначально предполагалось, что линейка смартфонов Google Pixel 10 в основном сохранит те же камеры, что и…
Появились первые тесты нового процессора iPhone 17 Pro…
В преддверии сентябрьского анонса серии смартфонов iPhone 17 в сети появляется всё больше слухов, и один …
iQOO Z10 Lite оценили в 17 тысяч рублей …
Бренд iQOO выпустил на российский рынок смартфон iQOO Z10 Lite, который оценен в 17000 и 18500 рублей за …
Официально: Redmi Note 15 Pro+ получит АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi раскрыла подробности о характеристиках смартфона Redmi Note 15 Pro+, который будет официа…
Камеру Vivo X300 показали на фото …
Недавно стало известно, что наследником популярного компактного флагмана Vivo X200 Pro mini станет смартф…
Redmi K90 Pro получит флагманский процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Redmi K90 Pro, дебю…
Realme GT 8 получит топовые стереодинамики …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Realme GT 8, официа…
В Японии запретили продажу Pixel 7…
Компания Google официально утратила своё право на продажу смартфонов серии Pixel 7 в Японии после решения…
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor