Apple требует от партнёров заменить людей на роботов

Идея внедрения автоматизации в цепочку поставок не только ускоряет ежедневные операции, но и сокращает количество работников, что снижает издержки на производство. По сообщениям, Apple активно продвигает этот тренд и требует от своих поставщиков перехода на новые технологии. Компании, которые не будут инвестировать в автоматизацию, рискуют потерять будущие заказы, включая производство iPhone. Источники DigiTimes утверждают, что Apple прямо указывает партнёрам — чтобы получать новые контракты, необходимо внедрять роботизированные линии. Автоматизация позволит ускорить сборку и одновременно сократить число сотрудников, что обеспечит компании экономию в миллионы долларов. Ранее Apple была готова самостоятельно финансировать модернизацию поставщиков, помогая им закупать оборудование, но теперь эта обязанность ложится исключительно на самих производителей.

Такие перемены ставят под угрозу тех, кто не сможет найти средства на автоматизацию — их бизнес может потерять ключевые заказы и оказаться в серьёзной опасности. При этом, несмотря на перенос части сборки в Индию и другие страны, значительная часть комплектующих компании всё ещё поступает из Китая. Полностью отказаться от этой страны как центра поставок Apple не может, и поэтому дополнительные пошлины на каждое устройство, ввезённое из-за границы, серьёзно увеличивают себестоимость. В такой ситуации переход на автоматизацию становится для Apple одним из немногих способов сократить затраты.