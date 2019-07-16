Apple улучшила MacBook Air и MacBook Pro

Apple обновила свои базовые модели ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro, добавив более быстрые процессоры и улучшенные дисплеи, одновременно снизив стоимость .

Французский технический сайт Consomac протестировали MacBook Air 2019 года с 256 ГБ памяти. Используя Blackmagic Disk Speed Test, команда записала скорость записи 1 ГБ / с и скорость чтения 1,3 ГБ / с. Аналогичная модель прошлого года имела 920 МБ / с , но намного быстрее на 2 ГБ / с при чтении. Значительное снижение скорости чтения на 35 процентов. Но заметить разницу в повседневной деятельности очень сложно, если не работать с большими файлами на регулярной основе.

Новый MacBook Air стоит от 1099 долларов.