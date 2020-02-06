Apple успешно продает часы

Когда компания Apple только официально представила свои умные часы многие говорили о том, что у производителя ничего не выйдет и что такого рода умные часы мало кто будет покупать из-за высокой стоимости. Однако уже сейчас производитель показывает просто феноменальные темпы роста. Только за 2019 год компания Apple продала больше своих умных часов, чем все производители из Швейцарии за тот же период. Конечно, нужно понимать, что некоторые часы местных компания стоят по 300-400 тысяч долларов, так что прибыль производителей часов все же не меньше, но объемы продаж у компании Apple просто феноменальные. Такими темпами компания победит всех своих конкурентов за довольно короткий промежуток времени, что позволит легче развиваться в будущем.